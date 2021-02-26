Петербургский госпиталь начал приём пациентов на реабилитацию после COVID-19

В Петербурге госпиталь для ветеранов войн начал принимать пациентов, которым необходима реабилитация после коронавируса.

Об этом сообщает kp.ru.

Пройти курс реабилитации смогут пациенты, перенёсшие коронавирус в среднетяжёлой или тяжёлой формах. Всего реабилитационный центр рассчитан на 251 пациента. С 15 февраля здесь находятся 55 человек.

«Реабилитация после коронавируса особенно важна, если у человека во время болезни были дыхательная недостаточность и неврологические нарушения. Кроме того, пациентам, которые долго лежали в реанимации, нужно восстанавливать навыки движения. И мы можем заниматься всеми этими направлениями», — сказал начальник госпиталя Максим Кабанов.

Курс реабилитации длится 21 день.

Ранее заведующая отделением аллергологии и иммунологии ЦКБ РАН, ассистент кафедры иммунологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Евгения Паршина в беседе с сайтом «Аргументы и факты» рассказала о методах реабилитации после перенесённого COVID-19.