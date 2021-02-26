В Красноярске водой отравились почти 160 человек
- РИА Новости
«Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю завершено санитарно-эпидемиологическое расследование... В период с 31 января по 6 февраля зарегистрировано 158 случаев заболевания острой кишечной инфекцией вирусной этиологии, из них 90 детей», — говорится на сайте ведомства.
Уточняется, что преимущественно регистрировались случаи заболевания лёгкой степени тяжести.
«При проведении расследования выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил ресурсоснабжающей организацией ООО «КрасКом», которые могли способствовать формированию очага заболеваемости», — добавили в Роспотребнадзоре.
Ранее в Красноярске зафиксировали массовое отравление людей водой. В связи с произошедшим было возбуждено дело после массового отравления жителей водой.