В Красноярске водой отравились почти 160 человек

В управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю заявили, что почти 160 человек пострадали в конце января — начале февраля в Красноярске при массовом отравлении водой.

«Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю завершено санитарно-эпидемиологическое расследование... В период с 31 января по 6 февраля зарегистрировано 158 случаев заболевания острой кишечной инфекцией вирусной этиологии, из них 90 детей», — говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что преимущественно регистрировались случаи заболевания лёгкой степени тяжести.

«При проведении расследования выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил ресурсоснабжающей организацией ООО «КрасКом», которые могли способствовать формированию очага заболеваемости», — добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее в Красноярске зафиксировали массовое отравление людей водой. В связи с произошедшим было возбуждено дело после массового отравления жителей водой.