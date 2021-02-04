Более 90 человек отравились некачественной водой в Красноярске

Короткая ссылка
Количество людей, пострадавших от употребления некачественной воды в Красноярске, возросло до 92.
Более 90 человек отравились некачественной водой в Красноярске
  • РИА Новости

«По состоянию на 04.02.2021 среди жителей нескольких домов Октябрьского района города Красноярска зарегистрировано 92 случая острой кишечной инфекции норовирусной этиологии», — цитирует ТАСС управление Роспотребнадзора по региону.

Отмечается, что три взрослых человека были госпитализированы.

Согласно данным ведомства, на данный момент качество воды соответствует гигиеническим нормативам.

Ранее сообщалось, что в Красноярске зафиксировано 53 случая отравления некачественной водой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить