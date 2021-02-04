Более 90 человек отравились некачественной водой в Красноярске
- РИА Новости
«По состоянию на 04.02.2021 среди жителей нескольких домов Октябрьского района города Красноярска зарегистрировано 92 случая острой кишечной инфекции норовирусной этиологии», — цитирует ТАСС управление Роспотребнадзора по региону.
Отмечается, что три взрослых человека были госпитализированы.
Согласно данным ведомства, на данный момент качество воды соответствует гигиеническим нормативам.
Ранее сообщалось, что в Красноярске зафиксировано 53 случая отравления некачественной водой.