Онищенко оценил планы ЕС по введению сертификатов вакцинации

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Депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко прокомментировал возможность введения в странах Евросоюза электронных сертификатов вакцинации от COVID-19.
Онищенко оценил планы ЕС по введению сертификатов вакцинации
  • © РИА Новости

Своим мнением он поделился с интернет-газетой «Взгляд».

«Евросоюз должен был ввести такие сертификаты уже давно и имеет на это полное право — их эпидемиологическая ситуация гораздо хуже, а показатели заболеваемости значительно выше, чем у нас. Россия же имеет свою реальность: мы активно ведём вакцинацию, собираем данные об иммунной прослойке в крупных городах», — заявил Геннадий Онищенко.

При этом если российский гражданин захочет въехать на территорию Евросоюза, то ему не понадобится какое-то особое разрешение, отметил он.

«Когда человек делает прививку, ему при необходимости выдают международный документ, который утверждён Всемирной организацией здравоохранения. Такой сертификат могут выдать даже после прививки от гриппа», — заключил Онищенко.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о возможности введения в стране сертификатов вакцинации от коронавируса.

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