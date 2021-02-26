Онищенко оценил планы ЕС по введению сертификатов вакцинации
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Своим мнением он поделился с интернет-газетой «Взгляд».
«Евросоюз должен был ввести такие сертификаты уже давно и имеет на это полное право — их эпидемиологическая ситуация гораздо хуже, а показатели заболеваемости значительно выше, чем у нас. Россия же имеет свою реальность: мы активно ведём вакцинацию, собираем данные об иммунной прослойке в крупных городах», — заявил Геннадий Онищенко.
При этом если российский гражданин захочет въехать на территорию Евросоюза, то ему не понадобится какое-то особое разрешение, отметил он.
«Когда человек делает прививку, ему при необходимости выдают международный документ, который утверждён Всемирной организацией здравоохранения. Такой сертификат могут выдать даже после прививки от гриппа», — заключил Онищенко.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о возможности введения в стране сертификатов вакцинации от коронавируса.