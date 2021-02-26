В Пермском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Пермском крае зафиксировали 203 случая COVID-19. В больницах находятся десять человек, на дому лечатся ещё 193.
В Пермском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на данные Роспотребнадзора региона.

Общее число заболевших с начала пандемии в крае достигло 46 453.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 11 086 заболевших коронавирусом.

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