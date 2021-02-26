В Ростове-на-Дону умер детский хирург и профессор Геннадий Чепурной
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Об этом сообщили ТАСС в управлении информационной политики правительства Ростовской области.
«Чепурной умер в ковидном госпитале городской больницы №20», — сказал представитель регионального правительства.
В Ростовском государственном медицинском университете, где он долгое время возглавлял кафедру детской хирургии и ортопедии, выразили соболезнования родным и близким профессора.
Там отметили, что Чепурной стоял у истоков создания службы хирургии новорождённых, детского урологического отделения, отделения ожоговой травмы и детского ортопедо-травматологического отделения университета.
В декабре 2020 года от коронавируса скончался главврач Нижегородского центра переливания крови имени Климовой Константин Кузнецов.