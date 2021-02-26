В Ростове-на-Дону умер детский хирург и профессор Геннадий Чепурной

Заслуженный деятель науки России Геннадий Чепурной, доктор медицинских наук, профессор кафедры детской хирургии и ортопедии, скончался в возрасте 81 года в больнице Ростова-на-Дону, где проходил лечение от коронавируса.

Об этом сообщили ТАСС в управлении информационной политики правительства Ростовской области.

«Чепурной умер в ковидном госпитале городской больницы №20», — сказал представитель регионального правительства.

В Ростовском государственном медицинском университете, где он долгое время возглавлял кафедру детской хирургии и ортопедии, выразили соболезнования родным и близким профессора.

Там отметили, что Чепурной стоял у истоков создания службы хирургии новорождённых, детского урологического отделения, отделения ожоговой травмы и детского ортопедо-травматологического отделения университета.

В декабре 2020 года от коронавируса скончался главврач Нижегородского центра переливания крови имени Климовой Константин Кузнецов.