Мишустин назначил руководителя Координационного центра правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил вице-премьера Дмитрия Чернышенко руководителем Координационного центра правительства.

Об этом говорится на сайте кабмина.

«Координационный центр правительства, создаваемый для оперативного разрешения штатных и нештатных ситуаций, а также для поддержки реализации приоритетных стратегических задач и проектов, возглавит вице-премьер Дмитрий Чернышенко», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что новая структура будет обеспечивать взаимодействие федеральных министерств и ведомств, регионов и организаций в режиме реального времени.

«Текущие задачи всё чаще требуют от правительства скорости реакции в процессе анализа ситуации и принятия решений», — добавляется в сообщении.

Ранее Мишустин назначил Алексея Поликашина временно исполняющим обязанности главы Фонда социального страхования.