Врач рассказал о причинах ночных кошмаров

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Врач общей практики, ассистент кафедры поликлинической терапии РНИМУ имени Пирогова Виктор Лунев рассказал о причинах регулярных кошмаров по ночам. Среди них — стресс, переедание и некоторые болезни.
Врач рассказал о причинах ночных кошмаров
  • © Gaelle Marcel / unsplash.com

Как сообщает «Москва 24», об этом он рассказал в программе «Доктор 24».

По словам Лунева, употребление тяжёлой пищи перед сном является самой распространённой причиной появления ночных кошмаров.

К регулярному появлению неприятных снов могут привести и некоторые заболевания.

«Язва желудка может провоцировать кошмары. Ведь это воспаление, повреждение слизистой оболочки желудка, соответственно, определённый болевой синдром», — пояснил специалист.

Синдром беспокойных ног и храп также могут мешать ночному отдыху.

Ночные кошмары могут быть вызваны приёмом определённых лекарственных препаратов, например антидепрессантов. Однако самой популярной причиной Лунев считает стресс.

Ранее руководитель Центра медицины сна МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Калинкин, сомнолог, кандидат медицинских наук, в беседе с Inforeactor рассказал о влиянии сна на иммунитет.

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