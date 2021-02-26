В Москве рассказали об использовании нейросети для постановки диагнозов

Короткая ссылка
За пять месяцев работы цифровой системы поддержки принятия врачебных решений в поликлиниках Москвы поставлено более 1 млн предварительных диагнозов.
В Москве рассказали об использовании нейросети для постановки диагнозов
  • © Пресс-служба Мосгорздрава РФ
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Помощник на основе технологий искусственного интеллекта приступил к работе в октябре 2020 года в 46 взрослых лечебно-профилактических учреждениях столицы.

Как рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, точность сервиса, по оценкам медиков, сейчас составляет 65%.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН оценил необходимость ношения масок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить