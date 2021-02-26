В Москве рассказали об использовании нейросети для постановки диагнозов
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Помощник на основе технологий искусственного интеллекта приступил к работе в октябре 2020 года в 46 взрослых лечебно-профилактических учреждениях столицы.
Как рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, точность сервиса, по оценкам медиков, сейчас составляет 65%.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН оценил необходимость ношения масок.