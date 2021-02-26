В Москве рассказали об использовании нейросети для постановки диагнозов

За пять месяцев работы цифровой системы поддержки принятия врачебных решений в поликлиниках Москвы поставлено более 1 млн предварительных диагнозов.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Помощник на основе технологий искусственного интеллекта приступил к работе в октябре 2020 года в 46 взрослых лечебно-профилактических учреждениях столицы.

Как рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, точность сервиса, по оценкам медиков, сейчас составляет 65%.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН оценил необходимость ношения масок.