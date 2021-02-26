Власти Москвы заявили о готовности к борьбе с британским штаммом COVID-19

Москва готова к борьбе с британским штаммом коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Департамента здравоохранения столицы.

«В Москве на сегодняшний день развёрнуто достаточное количество коек для приёма пациентов с коронавирусом. Больницы и резервные госпитали в полной мере обеспечены необходимым оборудованием и медицинским персоналом, у врачей за период борьбы с COVID-19 накоплен огромный опыт», — рассказали в пресс-службе.

21 февраля стало известно, что в России зарегистрировали первую тест-систему для определения мутаций, характерных для британского штамма коронавируса.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на сегодняшний день британский штамм коронавируса практически не распространяется в России.