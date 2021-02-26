Власти Москвы заявили о готовности к борьбе с британским штаммом COVID-19

Короткая ссылка
Москва готова к борьбе с британским штаммом коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Департамента здравоохранения столицы.
Власти Москвы заявили о готовности к борьбе с британским штаммом COVID-19
  • Reuters

«В Москве на сегодняшний день развёрнуто достаточное количество коек для приёма пациентов с коронавирусом. Больницы и резервные госпитали в полной мере обеспечены необходимым оборудованием и медицинским персоналом, у врачей за период борьбы с COVID-19 накоплен огромный опыт», — рассказали в пресс-службе.

21 февраля стало известно, что в России зарегистрировали первую тест-систему для определения мутаций, характерных для британского штамма коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на сегодняшний день британский штамм коронавируса практически не распространяется в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить