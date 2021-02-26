Онищенко оценил качество дистанционного обучения школьников

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко высказал мнение, что качество дистанционного обучения страдает из-за социального неравенства.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Практически год российские школьники не учились: с марта прошлого года по февраль 2021 года. В России детей — 16,6 млн, из которых 7 млн — учащиеся начальной школы. Дистанционное образование, с одной стороны, даёт хорошие возможности, с другой стороны, пагубно влияет на обучаемость», — считает Онищенко.

Как отметил депутат, никто не учёл, что в семьях разные условия проживания и дети зачастую оказываются в неравном положении.

Онищенко считает, что нужно выработать гигиенические требования к месту для учёбы дома.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с дистанционным обучением в вузах.