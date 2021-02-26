Онищенко оценил качество дистанционного обучения школьников

Короткая ссылка
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко высказал мнение, что качество дистанционного обучения страдает из-за социального неравенства.
Онищенко оценил качество дистанционного обучения школьников
  • АГН «Москва»

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Практически год российские школьники не учились: с марта прошлого года по февраль 2021 года. В России детей — 16,6 млн, из которых 7 млн — учащиеся начальной школы. Дистанционное образование, с одной стороны, даёт хорошие возможности, с другой стороны, пагубно влияет на обучаемость», — считает Онищенко.

Как отметил депутат, никто не учёл, что в семьях разные условия проживания и дети зачастую оказываются в неравном положении.

Онищенко считает, что нужно выработать гигиенические требования к месту для учёбы дома.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с дистанционным обучением в вузах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить