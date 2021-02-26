Врач оценила эффективность гимнастики для глаз

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Офтальмолог доктор медицинских наук, профессор Татьяна Шилова объяснила, может ли гимнастика для глаз избавить человека от очков и в каких случаях её нужно делать.
Врач оценила эффективность гимнастики для глаз
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Об этом она рассказала в беседе с телеканалом «Звезда».

«Гимнастика для глаз может восстановить только функциональные нарушения, но никак не изменить анатомию глаз. Когда мы говорим о гимнастике, то имеем в виду, что глаз утомился, мышца внутри глаза стала более напряжённой. В этом случае, выполняя определённый комплекс упражнений, мы её расслабляем, даём возможность работать более сбалансированно», — пояснила врач.

Она отметила, что, если в глазу уже произошли анатомические изменения, такие как близорукость, гимнастика может оказаться неэффективной.

«Ношение очков и упражнения — две вещи невзаимосвязанные. Когда человек носит линзы или очки, то упражнениями мы можем только заставить глаз работать более правильно», — рассказала Шилова.

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