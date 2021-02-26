Главу обрушившегося цеха в Норильске отправили под домашний арест
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Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу суда Красноярского края.
«Суд избрал меру пресечения в отношении Курбатова — домашний арест по 19 апреля 2021 года включительно», — отметили в суде.
Также уточняется, что суд отказал следствию в удовлетворении ходатайства о заключении под стражу производителя работ ремонтно-строительного треста ООО «Норильскникельремонт» Вячеслава Миллера.
20 февраля на Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение, из-под завалов были извлечены четыре человека.
СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных работ.