В дагестанском Каспийске отравились 33 человека

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Количество отравившихся в дагестанском Каспийске составило 33.

«Всего за период с 21 по 25 февраля среди населения Каспийска было зарегистрировано 33 случая острой кишечной инфекции, 22 человека были доставлены в перепрофилированный инфекционный стационар ГБУ РД «Республиканский кожно-венерологический диспансер» Махачкалы, в том числе 20 детей», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы управления Роспотребнадзора.

По предварительным результатам лабораторных исследований материала от больных, в трёх случаях выделена дизентерия и в четырёх пробах обнаружена РНК ротавируса.

Ранее Роспотребнадзор назвал возможную причину отравления детей в Каспийске.

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