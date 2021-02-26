Росприроднадзор требует взыскать с «Норникеля» 12,5 млн рублей
«Вред, причинённый почве вследствие сброса сточных вод, истец оценивает в сумму 12 549 600 рублей», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы суда.
Ранее стало известно, что «Норникель» по решению суда возместит ущерб, нанесённый окружающей среде в результате разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, в размере 146,2 млрд рублей.
Генеральная прокуратура России утвердила обвинение по данному делу бывшему замначальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Норильска и сотруднику этого же подразделения, не сообщившим о разливе топлива на ТЭЦ.