Росприроднадзор требует взыскать с «Норникеля» 12,5 млн рублей

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Енисейское управление Росприроднадзора обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к компании «Норникель» с требованием возместить 12,5 млн рублей ущерба за слив сточных вод в тундру.

«Вред, причинённый почве вследствие сброса сточных вод, истец оценивает в сумму 12 549 600 рублей», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Ранее стало известно, что «Норникель» по решению суда возместит ущерб, нанесённый окружающей среде в результате разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, в размере 146,2 млрд рублей.

Генеральная прокуратура России утвердила обвинение по данному делу бывшему замначальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Норильска и сотруднику этого же подразделения, не сообщившим о разливе топлива на ТЭЦ.

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