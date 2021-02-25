Эксперты оценили траты россиян на одежду к 23 февраля

Траты россиян 20—23 февраля 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го выросли на 42%, а средний чек — на 26%. При этом расходы на одежду в качестве подарков показали рост почти в 3,5 раза.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные торговых оборотов в эквайринговой сети ПСБ.

Средний чек на одежду в указанный период вырос почти на 60% и достиг примерно 3,5 тыс. рублей.

Несмотря на заметное повышение спроса на отдельные категории товаров и услуг, структура расходов в целом не изменилась. Самыми популярными в праздничные выходные по-прежнему были кафе и рестораны. Их доля от всего объёма трат составила около 21%. Клиенты в среднем тратили 830 рублей за ужин (+31% по сравнению с 2020 годом).

«В праздничные выходные люди старались проводить время с близкими и друзьями за пределами дома. Люди соскучились по встречам и совместному времяпрепровождению после долгого периода ограничений, которые сейчас постепенно снимаются», — заявил директор департамента эквайринга ПСБ Никита Хомутов.

Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами.