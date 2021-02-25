В Подмосковье рассказали о работе службы занятости в 2021 году

В Московской области рассказали о работе службы занятости в 2021 году.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Минсоцразвития региона.

По словам главы ведомства Ирины Фаевской, служба занятости получила 23,7 тыс. заявок о поиске работы. Трудоустроились 11,1 тыс. соискателей.

Всего с начала года заявленная работодателями потребность составила 22,2 тыс. вакансий.

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