В Красноярске закрыли ещё один госпиталь для пациентов с COVID-19

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В Красноярске закрыли ещё один резервный госпиталь для пациентов с COVID-19.
В Красноярске закрыли ещё один госпиталь для пациентов с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на Минздрав региона.

Инфекционный госпиталь при краевом онкологическом диспансере работал четыре месяца. За это время здесь прошли лечение 812 пациентов. Половине из них потребовалась кислородная поддержка.

Плановая медицинская помощь онкологическим больным не прекращалась.

К 1 марта в помещениях временного госпиталя проведут полную дезинфекцию. Затем онкологический диспансер заработает в прежнем режиме.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз относительно пандемии коронавируса в России.

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