В Сахалинской области рассказали о ходе вакцинации от коронавируса

Короткая ссылка
На Сахалине и Курилах вакцинацию от COVID-19 прошли 25 тыс. человек. Обе прививки сделали 14,5 тыс. жителей.
В Сахалинской области рассказали о ходе вакцинации от коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на правительство региона.

«Каждого пациента предварительно опрашиваем. Важно выявить, не болеет ли человек в данный момент, нет ли противопоказаний», — рассказала исполняющий обязанности заместителя главного врача поликлиники №2 Южно-Сахалинска Наталья Романова.

Прививочные пункты работают в медучреждениях и торговых центрах. Бригады по вакцинации выезжают на предприятия.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз относительно пандемии коронавируса в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить