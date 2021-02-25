В Сахалинской области рассказали о ходе вакцинации от коронавируса

На Сахалине и Курилах вакцинацию от COVID-19 прошли 25 тыс. человек. Обе прививки сделали 14,5 тыс. жителей.

Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на правительство региона.

«Каждого пациента предварительно опрашиваем. Важно выявить, не болеет ли человек в данный момент, нет ли противопоказаний», — рассказала исполняющий обязанности заместителя главного врача поликлиники №2 Южно-Сахалинска Наталья Романова.

Прививочные пункты работают в медучреждениях и торговых центрах. Бригады по вакцинации выезжают на предприятия.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз относительно пандемии коронавируса в России.