Росконтроль отчитался о результатах проверки квашеной капусты

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Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» рассказал о результатах проверки квашеной капусты, представленной в магазинах.
Росконтроль отчитался о результатах проверки квашеной капусты
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.

В лабораторной проверке участвовала продукция марок ФЭГ, «Круглый год», «Верная цена», «Слобода Подновье», «Маркет» (собственная торговая марка супермаркета «Перекрёсток»), Globus и «Белоручка».

Сорбиновую кислоту в действующей концентрации нашли в продукции бренда «Слобода Подновье». Массовая доля основного продукта оказалась ниже у торговой марки ФЭГ.

По результатам экспертизы образец от ФЭГ попал в список товаров с замечаниями, а «Слобода Подновье» была занесена в чёрный список «Росконтроля».

Остальные марки, участвовавшие в исследовании, признаны качественными.

Ранее генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар в беседе с Nation News оценил качество бутилированной воды.

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