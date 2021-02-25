Росконтроль отчитался о результатах проверки квашеной капусты
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
В лабораторной проверке участвовала продукция марок ФЭГ, «Круглый год», «Верная цена», «Слобода Подновье», «Маркет» (собственная торговая марка супермаркета «Перекрёсток»), Globus и «Белоручка».
Сорбиновую кислоту в действующей концентрации нашли в продукции бренда «Слобода Подновье». Массовая доля основного продукта оказалась ниже у торговой марки ФЭГ.
По результатам экспертизы образец от ФЭГ попал в список товаров с замечаниями, а «Слобода Подновье» была занесена в чёрный список «Росконтроля».
Остальные марки, участвовавшие в исследовании, признаны качественными.
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