В Совфеде прокомментировали идею QR-кодов в такси

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова прокомментировала новый законопроект «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В Совфеде прокомментировали идею QR-кодов в такси
  • РИА Новости

«Говорить о сроках внесения законопроекта в Государственную думу пока преждевременно, но одно из ключевых положений проекта, которое поддержали все стороны, раскрыть уже можно. Оно касается вопросов обеспечения безопасности и комфорта поездки для пассажиров», — рассказала сенатор в беседе с «Парламентской газетой».

В частности, предполагается, что в каждом автомобиле такси, внутри салона, должна быть размещена доступная пассажиру информация о перевозчике и водителе.

«По решению каждого региона, как предполагает законопроект, вся эта информация может быть представлена в формате QR-кода, который считывается и расшифровывается любым современным смартфоном», — добавила Ирина Рукавишникова.

Ранее руководитель Федерации автовладельцев России Максим Едрышов в беседе с «Известиями» прокомментировал изменения в водительских удостоверениях.

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