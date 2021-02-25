Суд заочно арестовал владельца сети «Корчма «Тарас Бульба»

Пресненский суд Москвы санкционировал заочный арест владельца сети ресторанов «Корчма «Тарас Бульба» Юрия Белойвана по делу о неуплате налогов.

«Пресненским районным судом удовлетворено ходатайство следствия о заочном аресте Юрия Белойвана», — цитирует ТАСС пресс-секретаря суда.

Отмечается, что Беловайну выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию.

Ранее в Пресненский суд Москвы поступило ходатайство следствия о заочном аресте Юрия Беловайна.

28 июля 2020 года Белойван был объявлен в федеральный розыск по делу о сокрытии налогов.