Суд заочно арестовал владельца сети «Корчма «Тарас Бульба»
- РИА Новости
«Пресненским районным судом удовлетворено ходатайство следствия о заочном аресте Юрия Белойвана», — цитирует ТАСС пресс-секретаря суда.
Отмечается, что Беловайну выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию.
Ранее в Пресненский суд Москвы поступило ходатайство следствия о заочном аресте Юрия Беловайна.
28 июля 2020 года Белойван был объявлен в федеральный розыск по делу о сокрытии налогов.