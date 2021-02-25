СК просит заочно арестовать владельца сети «Корчма «Тарас Бульба»

В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство следствия о заочном аресте владельца сети ресторанов «Корчма «Тарас Бульба» Юрия Беловайна.

«В суд поступило ходатайство следствия о заочном аресте Юрия Белойвана», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря суда Лелу Кокаю.

Отмечается, что ходатайство подано по делу о сокрытии налогов.

В суде уточнили, что Беловайн объявлен в международный розыск.

28 июля 2020 года Юрий Белойван был объявлен в федеральный розыск по делу о сокрытии налогов.

В ноябре 2019 года Преображенский суд Москвы освободил Белойвана от наказания в связи с болезнью. Ему оставалось отбывать год и пять месяцев.