СК просит заочно арестовать владельца сети «Корчма «Тарас Бульба»
- РИА Новости
«В суд поступило ходатайство следствия о заочном аресте Юрия Белойвана», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря суда Лелу Кокаю.
Отмечается, что ходатайство подано по делу о сокрытии налогов.
В суде уточнили, что Беловайн объявлен в международный розыск.
28 июля 2020 года Юрий Белойван был объявлен в федеральный розыск по делу о сокрытии налогов.
В ноябре 2019 года Преображенский суд Москвы освободил Белойвана от наказания в связи с болезнью. Ему оставалось отбывать год и пять месяцев.