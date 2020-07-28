Владелец сети «Корчма «Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыск

Собственник сети ресторанов «Корчма «Тарас Бульба» Юрий Белойван объявлен в федеральный розыск по делу о сокрытии налогов, сообщает пресс-служба СУ СК.

Согласно приговору, Белойван должен был заплатить недоимки, но после освобождения из-под стражи фактически скрылся.

После возбуждения в феврале 2020 года уголовного дела по факту сокрытия денежных средств, за счёт которых должно производиться взыскание, он на неоднократные вызовы следователя на допрос не явился, проинформировали в СК.

«В связи с этим он объявлен в федеральный розыск, а в ближайшее время планируется объявление фигуранта и в международный розыск», — говорится в сообщении.

В ноябре 2019 года Преображенский суд Москвы освободил Белойвана от наказания в связи с болезнью. Ему оставалось отбывать год и пять месяцев.