Владелец сети «Корчма «Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыск
- РИА Новости
Согласно приговору, Белойван должен был заплатить недоимки, но после освобождения из-под стражи фактически скрылся.
После возбуждения в феврале 2020 года уголовного дела по факту сокрытия денежных средств, за счёт которых должно производиться взыскание, он на неоднократные вызовы следователя на допрос не явился, проинформировали в СК.
«В связи с этим он объявлен в федеральный розыск, а в ближайшее время планируется объявление фигуранта и в международный розыск», — говорится в сообщении.
В ноябре 2019 года Преображенский суд Москвы освободил Белойвана от наказания в связи с болезнью. Ему оставалось отбывать год и пять месяцев.