Основателя сети «Корчма «Тарас Бульба» освободили от наказания
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- РИА Новости
«Федеральная служба исполнения наказаний обратилась в суд с ходатайством об освобождении Белойвана от наказания в связи с болезнью, это ходатайство было удовлетворено», — заявили в суде.
По словам представителя суда, заседание состоялось 1 ноября.
В свою очередь адвокат Александр Карабанов подтвердил, что Белойван уже освобождён из-под заключения. Он добавил, что по приговору суда Белойвану оставалось отбывать год и пять месяцев.
В июле 2019 года суд приговорил к двум годам колонии общего режима по делу о неуплате налогов.