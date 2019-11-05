Основателя сети «Корчма «Тарас Бульба» освободили от наказания

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Преображенский суд Москвы освободил от наказания в связи с болезнью основателя сети ресторанов «Корчма «Тарас Бульба» Юрия Белойвана, осуждённого по делу о неуплате налогов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя суда.
Основателя сети «Корчма «Тарас Бульба» освободили от наказания
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

«Федеральная служба исполнения наказаний обратилась в суд с ходатайством об освобождении Белойвана от наказания в связи с болезнью, это ходатайство было удовлетворено», — заявили в суде.

По словам представителя суда, заседание состоялось 1 ноября.

В свою очередь адвокат Александр Карабанов подтвердил, что Белойван уже освобождён из-под заключения. Он добавил, что по приговору суда Белойвану оставалось отбывать год и пять месяцев.

В июле 2019 года суд приговорил к двум годам колонии общего режима по делу о неуплате налогов. 

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