Суд вынес приговор основателю сети «Корчма «Тарас Бульба»
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Признать Юрия Белойвана виновным и назначить наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — огласила решение судья.
Ранее стало известно, что Белойван заключил сделку со следствием и дело рассматривалось в особом порядке.
Он обвинялся в совершении восьми преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК России («Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере»).