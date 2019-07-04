Суд вынес приговор основателю сети «Корчма «Тарас Бульба»

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Басманный суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима основателя сети «Корчма «Тарас Бульба» Юрия Белойвана по делу о неуплате налогов.
Суд вынес приговор основателю сети «Корчма «Тарас Бульба»
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Признать Юрия Белойвана виновным и назначить наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — огласила решение судья.

Ранее стало известно, что Белойван заключил сделку со следствием и дело рассматривалось в особом порядке.

Он обвинялся в совершении восьми преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК России («Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере»).

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