Врач рассказала об опасном влиянии магнитных бурь на здоровье
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«К любым капризам погоды организм практически здорового человека готов. Но в группе риска могут оказаться те люди, у которых есть какие-то хронические заболевания сердца и сосудов: это люди, страдающие гипертонической болезнью, атеросклерозом, ишемической болезнью сердца, люди, страдающие хроническими заболеваниями органов дыхания», — пояснила Романенко в беседе с «Москвой 24».
В качестве общей рекомендации на период магнитных бурь Романенко посоветовала в первую очередь высыпаться, качественно и правильно питаться, не употреблять алкоголь и сверхтонизирующие напитки, ограничить употребление чая и кофе.
В ряду мер профилактики врач посоветовала прогулки, водные процедуры и хорошее настроение.
Ранее главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Вера Коденцова в беседе с НСН дала рекомендации по выбору витаминов.