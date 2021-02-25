Врач рассказала об опасном влиянии магнитных бурь на здоровье

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Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко рассказала, как могут отразиться на здоровье магнитные бури, и что нужно сделать для хорошего самочувствия.
Врач рассказала об опасном влиянии магнитных бурь на здоровье
  • Pixabay

«К любым капризам погоды организм практически здорового человека готов. Но в группе риска могут оказаться те люди, у которых есть какие-то хронические заболевания сердца и сосудов: это люди, страдающие гипертонической болезнью, атеросклерозом, ишемической болезнью сердца, люди, страдающие хроническими заболеваниями органов дыхания», — пояснила Романенко в беседе с «Москвой 24».

В качестве общей рекомендации на период магнитных бурь Романенко посоветовала в первую очередь высыпаться, качественно и правильно питаться, не употреблять алкоголь и сверхтонизирующие напитки, ограничить употребление чая и кофе.

В ряду мер профилактики врач посоветовала прогулки, водные процедуры и хорошее настроение.

Ранее главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Вера Коденцова в беседе с НСН дала рекомендации по выбору витаминов.

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