Главврач больницы Филатова прокомментировал пандемию коронавируса

Главный врач московской клинической больницы №15 имени Олега Филатова Валерий Вечорко высоко оценил труд и самоотверженность врачей в период пандемии и отметил изменения в обществе по отношению к представителям этой профессии.

Об этом он рассказал в беседе с «Российской газетой».

«Испытание пандемией ещё раз показало: наши медики на должной высоте в смысле отношения к делу. Они готовы трудиться день и ночь, чтобы спасти чью-то жизнь. Но им не всегда хватает не только достойной оплаты, но и знаний», — констатировал специалист.

Валерий Вечорко отметил изменения в подготовке медицинских кадров и значение, которое уделяется высоким технологиям.

«Это важно и нужно. Но, наверное, повторю своих коллег: никогда даже сам господин Искусственный Интеллект не заменит личности врача. Думаю, не только я, но и мои коллеги сейчас надеются на то, что сама фигура врача приобретёт должное отношение, должное положение в обществе. Имею в виду не только зарплату. Пациенты хотят лечиться не просто у «хорошего врача», им нужен врач, понимающий их боль, беду и обладающий возможностями отвести беду, снять боль», — сказал главврач.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.