В Симферополе начата проверка сообщений об отравлении угарным газом женщины с детьми

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Старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова заявила, что следователи начали процессуальную проверку сообщений об отравлении в Симферополе угарным газом женщины и двух её детей.
В Симферополе начата проверка сообщений об отравлении угарным газом женщины с детьми
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Выявлена публикация о том, что в медучреждение Симферополя обратилась местная жительница с двумя детьми, у всех имелись признаки отравления угарным газом. В экстренной помощи они не нуждались и были отпущены врачами домой. Незамедлительно организована процессуальная проверка на предмет наличия в действиях неустановленных лиц состава преступления, предусмотренного статьёй 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сообщила Постнова.

При наличии оснований будут приняты меры по привлечению виновных лиц к ответственности.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в Казани четыре человека отравились угарным газом.

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