Специалист рассказала о правилах полезного сна

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Доктор медицинских наук, врач дерматолог-косметолог, руководитель клиники антивозрастной медицины Медицинского центра Елены Малышевой Светлана Жабоева рассказала, что правильный сон приносит организму пользу.
Специалист рассказала о правилах полезного сна
  • Pixabay

«Подбирать подушку можно любую, главное, чтобы её высота была не меньше половины размера плеча. Очень важно спать удобно. Главное, чтобы это не было лицом в подушку. Если есть проблемы с шейным остеохондрозом, тем более надо следить за позой во время сна», — пояснила Светлана Жабоева в беседе с радиостанцией Sputnik.

Она напомнила, что на состояние кожи большое влияние оказывает продолжительность сна.

Ещё один враг красоты — большое количество жидкости перед сном. За три-четыре часа до сна стоит прекратить приём напитков в избыточном объёме.

Ранее главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Вера Коденцова в беседе с НСН дала рекомендации по выбору витаминов.

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