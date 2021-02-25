Специалист рассказала о правилах полезного сна
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«Подбирать подушку можно любую, главное, чтобы её высота была не меньше половины размера плеча. Очень важно спать удобно. Главное, чтобы это не было лицом в подушку. Если есть проблемы с шейным остеохондрозом, тем более надо следить за позой во время сна», — пояснила Светлана Жабоева в беседе с радиостанцией Sputnik.
Она напомнила, что на состояние кожи большое влияние оказывает продолжительность сна.
Ещё один враг красоты — большое количество жидкости перед сном. За три-четыре часа до сна стоит прекратить приём напитков в избыточном объёме.
Ранее главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Вера Коденцова в беседе с НСН дала рекомендации по выбору витаминов.