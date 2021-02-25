Специалист рассказала о правилах полезного сна

Доктор медицинских наук, врач дерматолог-косметолог, руководитель клиники антивозрастной медицины Медицинского центра Елены Малышевой Светлана Жабоева рассказала, что правильный сон приносит организму пользу.

«Подбирать подушку можно любую, главное, чтобы её высота была не меньше половины размера плеча. Очень важно спать удобно. Главное, чтобы это не было лицом в подушку. Если есть проблемы с шейным остеохондрозом, тем более надо следить за позой во время сна», — пояснила Светлана Жабоева в беседе с радиостанцией Sputnik.

Она напомнила, что на состояние кожи большое влияние оказывает продолжительность сна.

Ещё один враг красоты — большое количество жидкости перед сном. За три-четыре часа до сна стоит прекратить приём напитков в избыточном объёме.

Ранее главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Вера Коденцова в беседе с НСН дала рекомендации по выбору витаминов.