В госпитали ЦВО поступило 62 тысячи доз вакцины от коронавируса

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В госпитали Центрального военного округа в Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Саратове поступила партия вакцины от коронавируса из 62 тыс. доз.
В госпитали ЦВО поступило 62 тысячи доз вакцины от коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

В первую очередь прививку от коронавируса будут делать участникам парадов в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре, военнослужащим, которые примут участие в этапах Армейских международных игр, а также членам семей военнослужащих в отдалённых гарнизонах.

Всего в округе от коронавируса вакцинировались уже более 17 тыс. военнослужащих на Урале, в Сибири и Поволжье, а также на российских военных базах в Киргизии и Таджикистане.

Ранее врач общей практики высшей категории АО «Медицина», член Российского научного медицинского общества терапевтов Ольга Бережко в беседе с Nation News дала советы по подготовке к вакцинации от COVID-19.

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