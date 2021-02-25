Прокуратура проконтролирует устранение аварии на водоканале в Саратове
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Об этом говорится на сайте ведомства.
«Прокуратурой города Саратова на постоянной основе осуществляется мониторинг технического состояния и проведения аварийно-ремонтных работ на сетях водоснабжения... Ход устранения аварийной ситуации прокуратурой города взят на контроль», — говорится в заявлении.
По данным прокуратуры, аварийно-ремонтные работы будут вестись силами ООО «Концессии водоснабжения — Саратов».
Ранее в МЧС Саратовской области заявили, что из-за аварии на сетях водоканала была ограничена подача воды в дома 424 тыс. жителей Саратова.