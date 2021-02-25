Прокуратура проконтролирует устранение аварии на водоканале в Саратове

Прокуратура Саратова проконтролирует ход устранения аварии на сетях водоканала, в результате которой была ограничена подача воды в дома 424 тыс. жителей города.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Прокуратурой города Саратова на постоянной основе осуществляется мониторинг технического состояния и проведения аварийно-ремонтных работ на сетях водоснабжения... Ход устранения аварийной ситуации прокуратурой города взят на контроль», — говорится в заявлении.

По данным прокуратуры, аварийно-ремонтные работы будут вестись силами ООО «Концессии водоснабжения — Саратов».

Ранее в МЧС Саратовской области заявили, что из-за аварии на сетях водоканала была ограничена подача воды в дома 424 тыс. жителей Саратова.