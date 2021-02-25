Врач оценил возможность подъёма заболеваемости коронавирусом в России

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Врач-инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков прогнозирует, что в середине весны в России может быть подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом пишет РБК.
Врач оценил возможность подъёма заболеваемости коронавирусом в России
  • Reuters

«Я считаю, что очередной подъём заболеваемости будет в середине весны», — заявил Тимаков.

Он считает, что до России «в любом случае дойдёт британский штамм коронавируса». Также инфекционист заявил, что у населения ещё нет «полноценной иммунной прослойки». 

При этом врач считает, что люди, переболевшие в начале пандемии, могут начать заболевать повторно.

Кроме того, Тимаков заявил, что весной вероятность заболеть увеличивается в связи с авитаминозом, отсутствием инсоляции и коротким световым днём.

Ранее доктор медицинских наук врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что новая волна коронавируса в Москве уже невозможна.

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