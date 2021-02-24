Косметолог рассказала о способах убрать следы усталости на лице

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Косметолог Марият Мухина рассказала о способах убрать следы усталости на лице.
Косметолог рассказала о способах убрать следы усталости на лице
  • Pixabay

«Одним из внешних признаков усталости на лице является уменьшение тонуса мышц. Появляются мешки под глазами, шелушение кожи. Есть несколько путей. Во-первых, нужно увеличить слой дермы стимуляторами коллагена. Помогает насыщение кислородом», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, с тёмными кругами бороться сложнее. Они могут исчезнуть при хорошем сне и прогулках на свежем воздухе.

«А если круги под глазами длительные — это уже возрастные анатомические изменения, при которых нужно обращаться к косметологу», — считает Мухина.

В целом эксперт советует отдыхать от компьютера, телефона, других гаджетов, отойти от негативных эмоций.

Ранее главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Вера Коденцова в беседе с НСН дала рекомендации по выбору витаминов.

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