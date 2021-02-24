Врач рассказал о возможном воздействии резкой смены погоды на здоровье

Спортивный медик, кандидат биологических наук Александр Мирошников рассказал о возможном воздействии резкой смены погоды на здоровье.

«Перепад температуры всегда сопровождается перепадом давления. Это чревато кризами: как резкое повышение давления, так и наоборот — понижение. Здесь обязательно нужен контроль давления три раза в день», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, должны быть внимательными и гипотоники, у которых могут начаться сильные головные боли.

В группу риска входят также метеозависимые и пожилые люди. Тем, кто страдает от ожирения и сахарного диабета, эксперт советует на время убрать из рациона чай и кофе и снизить потребление соли.

«Обязательно следим за питьевым режимом, выпивать как минимум 2,5 литра воды. Избегаем рафинированных сахаров», — добавил Мирошников.

Ранее семейный врач-терапевт Алексей Добровольский в беседе с Nation News рассказал, как избежать переохлаждения.