В Новгородской области обнаружили тело новорождённого в выгребной яме

В Новгородской области начата проверка по факту обнаружения в выгребной яме тела новорождённого ребёнка, сообщили в региональном главке Следственного комитета России.

«24 февраля 2021 года в выгребной яме на территории частного дома в селе Мошенское Новгородской области обнаружено тело новорождённого ребёнка... проводится доследственная проверка», — говорится в пресс-релизе.

Проведён осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти младенца.

Ход проверки взят на контроль руководством следственного управления.

В декабре 2020 года в Свердловской области предъявили обвинение 38-летней жительнице города Карпинска, которая в течение полугода держала новорождённую дочь в шкафу.