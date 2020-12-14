На Урале предъявили обвинение державшей грудную дочь в шкафу женщине

В Свердловской области предъявили обвинение 38-летней жительнице города Карпинска, которая в течение полугода держала новорождённую дочь в шкафу, сообщили в региональном главке Следственного комитета России.

Женщине выдвинуто обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «в», ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) и ст. 156 УК России (ненадлежащее исполнение родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Как выяснило следствие, обвиняемая родила девочку в результате самостоятельных домашних родов в конце апреля 2020 года.

«С момента рождения и до начала октября 2020 года женщина, действуя умышленно, из личных неприязненных отношений к ребёнку, желая его смерти, не осуществляла надлежащий уход за младенцем первого года жизни... систематически на длительное время оставляла девочку в квартире одну, не предоставляла ей воды и питания», — говорится в сообщении ведомства.

Действия обвиняемой привели к развитию у ребёнка «нарушений функций жизненно важных органов и систем организма, белково-энергетической недостаточности тяжёлой степени, дефициту массы тела, задержке физического развития и иным неблагоприятным последствиям».

«Смерть малолетней не наступила лишь по той причине, что девочка была обнаружена знакомыми обвиняемой и передана правоохранительным органам», — отмечают в СК.

В настоящее время после оказания квалифицированной медицинской помощи жизнь ребёнка находится вне опасности.

Ранее Краснотурьинский городской суд избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий в отношении матери девочки.

Девочку уже выписали из больницы.

В октябре в Свердловской области возбудили уголовное дело против жительницы Карпинска, полгода державшей в шкафу свою грудную дочь.