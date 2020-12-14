Из больницы на Урале выписали девочку, которую мать держала в шкафу

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Восьмимесячную девочку, которую мать в течение полугода после рождения держала в шкафу дома в городе Карпинске Свердловской области, выписали из больницы Екатеринбурга, сообщили в медучреждении.
Из больницы на Урале выписали девочку, которую мать держала в шкафу
  • © Варвара Гертье
  • РИА Новости

«Её выписали в конце прошлой недели. Состояние стабильное, вес более 6 кг», — передаёт сообщение РИА Новости.

Ранее Краснотурьинский городской суд избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий в отношении матери девочки.

В октябре в Свердловской области возбудили уголовное дело против 37-летней жительницы города Карпинска, полгода державшей в шкафу свою грудную дочь.

По данным Генпрокуратуры, женщина родила девочку в апреле 2020 года, но решила это скрыть от родных. Она прятала дочь в шкафу и почти её не кормила.

Детский омбудсмен Свердловской области Игорь Мороков сообщил URA.RU, что девочку пока не передадут родным.

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