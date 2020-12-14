На Урале суд отпустил домой женщину, которая держала дочь в шкафу

Краснотурьинский городской суд избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий в отношении женщины, которая полгода держала в шкафу новорождённую дочь.

«Запрет определённых действий суд избрал», — сказали РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК России.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Анна Кузнецова рассказала, что состояние здоровья полугодовалой девочки, которую мать держала в шкафу дома в городе Карпинске Свердловской области, улучшилось.

Детский омбудсмен Свердловской области Игорь Мороков сообщил URA.RU, что девочку пока не передадут родным.

«У нас пока нет оснований для этого, следственные действия не закончены», — отметил Мороков.

Он также добавил, что пока нет результатов генетической экспертизы.