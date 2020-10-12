Кузнецова сообщила о состоянии девочки, которую держали в шкафу на Урале

Состояние здоровья полугодовалой девочки, которую мать держала в шкафу дома в городе Карпинске Свердловской области, улучшилось. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Анна Кузнецова.

«Сегодня из Екатеринбурга пришли хорошие новости. Полугодовалую девочку, которую держали в шкафу, из реанимации перевели в обычную палату. Сейчас самое главное — поправляться, набирать вес!» — написала она в Facebook.

Кузнецова отметила, что в ближайшее время местный детский омбудсмен навестит ребёнка.

9 октября в Свердловской области возбудили уголовное дело против 37-летней жительницы города Карпинска, полгода державшей в шкафу свою грудную дочь.

По данным Генпрокуратуры, женщина родила девочку в апреле 2020 года, но решила это скрыть от родных. Она прятала дочь в шкафу и почти её не кормила.