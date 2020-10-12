Кузнецова сообщила о состоянии девочки, которую держали в шкафу на Урале

Короткая ссылка
Состояние здоровья полугодовалой девочки, которую мать держала в шкафу дома в городе Карпинске Свердловской области, улучшилось. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Анна Кузнецова.
Кузнецова сообщила о состоянии девочки, которую держали в шкафу на Урале
  • РИА Новости

«Сегодня из Екатеринбурга пришли хорошие новости. Полугодовалую девочку, которую держали в шкафу, из реанимации перевели в обычную палату. Сейчас самое главное — поправляться, набирать вес!» — написала она в Facebook.

Кузнецова отметила, что в ближайшее время местный детский омбудсмен навестит ребёнка.

9 октября в Свердловской области возбудили уголовное дело против 37-летней жительницы города Карпинска, полгода державшей в шкафу свою грудную дочь.

По данным Генпрокуратуры, женщина родила девочку в апреле 2020 года, но решила это скрыть от родных. Она прятала дочь в шкафу и почти её не кормила.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить