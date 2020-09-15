Кузнецова навестила в больнице мальчика, которого истязали в семье

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова навестила в больнице полуторагодовалого мальчика, которого истязали в семье в Омской области.

Об этом сообщает gorod55.ru.

Встреча прошла в присутствии главного врача Филатовской больницы Антонины Чубаровой и заведующего отделением Алексея Смирнова.

Состояние ребёнка оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни и здоровью нет.

Кузнецова отметила, что органы системы профилактики правонарушений необходимо совершенствовать.

«Именно недоверие к системе профилактики, к органам опеки может привести в том числе и к подобным случаям», — сказала она.

Ранее НТВ сообщал, что в Омской области арестовали 20-летнюю мать, подозреваемую в истязании полуторагодовалого сына.