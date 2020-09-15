Кузнецова навестила в больнице мальчика, которого истязали в семье
- РИА Новости
Об этом сообщает gorod55.ru.
Встреча прошла в присутствии главного врача Филатовской больницы Антонины Чубаровой и заведующего отделением Алексея Смирнова.
Состояние ребёнка оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни и здоровью нет.
Кузнецова отметила, что органы системы профилактики правонарушений необходимо совершенствовать.
«Именно недоверие к системе профилактики, к органам опеки может привести в том числе и к подобным случаям», — сказала она.
Ранее НТВ сообщал, что в Омской области арестовали 20-летнюю мать, подозреваемую в истязании полуторагодовалого сына.