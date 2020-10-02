В Челябинской области обнаружен труп младенца
- © СК РФ
В настоящее время следователи выясняют обстоятельства смерти, сообщили URA.RU в СУ СК России по региону.
«Жители Троицка нашли разложившееся до скелета тело грудного ребёнка днём 1 октября. Останки были обнаружены в кустах возле одного из частных домов», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Начата доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Также будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти.
По результатам будет принято процессуальное решение.
Летом в Москве-реке было найдено тело новорождённого. Труп был обнаружен около моста Лужники.