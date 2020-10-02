В Челябинской области обнаружен труп младенца

В городе Троицке Челябинской области прохожие обнаружили скелет младенца.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства смерти, сообщили URA.RU в СУ СК России по региону.

«Жители Троицка нашли разложившееся до скелета тело грудного ребёнка днём 1 октября. Останки были обнаружены в кустах возле одного из частных домов», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Начата доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Также будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти.

По результатам будет принято процессуальное решение.

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