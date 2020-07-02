В Москве-реке нашли тело младенца

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В Москве-реке было найдено тело новорождённого. Труп обнаружили около моста Лужники.
В Москве-реке нашли тело младенца
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного ГСУ СК России Юлию Иванову.

«По факту обнаружения тела новорождённого ребёнка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство»)», — указала она.

Уточняется, что тело было обнаружено 2 июля прохожими.

Следователи выясняют обстоятельства происшедшего.

Ранее тела трёх подростков были обнаружены на чердаке 23-этажного дома в подмосковных Люберцах. Прокуратура начала проверку по данному факту.

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