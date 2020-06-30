На чердаке дома в Подмосковье нашли тела трёх подростков

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Тела трёх подростков были обнаружены на чердаке 23-этажного дома в подмосковных Люберцах.
На чердаке дома в Подмосковье нашли тела трёх подростков
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГСУ СК по Московской области.

«30 июня на чердачном помещении 23-этажного жилого дома в городском округе Люберцы обнаружены тела трёх подростков без внешних признаков насильственной смерти», — говорится в заявлении.

Уточняется, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после того, как в Перми в бассейне утонула шестилетняя девочка.

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