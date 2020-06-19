СК расследует гибель девочки в банном комплексе в Перми

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Следователи возбудили уголовное дело после того, как в Перми в бассейне утонула шестилетняя девочка.
СК расследует гибель девочки в банном комплексе в Перми
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Дело возбуждено в отношении 43-летней жительницы города по ч. 1 ст. 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»).

«По данным следствия, 19 июня 2020 года в Индустриальном районе города Перми в банном комплексе в компании отдыхали 43-летняя женщина и её шестилетняя дочь. В результате ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию дочери женщина оставила её без присмотра, девочка утонула в бассейне», — сообщили в СК.

Вскоре мама девочки будет допрошена.

Ранее в Забайкальском крае погибли четыре человека, спасая тонущую 15-летнюю девочку.

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