СК расследует гибель девочки в банном комплексе в Перми
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Дело возбуждено в отношении 43-летней жительницы города по ч. 1 ст. 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»).
«По данным следствия, 19 июня 2020 года в Индустриальном районе города Перми в банном комплексе в компании отдыхали 43-летняя женщина и её шестилетняя дочь. В результате ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию дочери женщина оставила её без присмотра, девочка утонула в бассейне», — сообщили в СК.
Вскоре мама девочки будет допрошена.
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