В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку

В Забайкальском крае погибли четыре человека, спасая тонущую 15-летнюю девочку. Об этом заявили в пресс-службе СК России по региону.

Как отмечается, инцидент произошёл вечером в Онском районе.

По предварительной информации, 15 июня компания родственников отдыхала на реке Онон.

«Около 17:00 во время купания 15-летняя девочка, попав в водоворот, начала тонуть. Взрослые бросились в воду спасать девочку», — рассказали в СК.

К ним присоединились трое рыбаков, которые удили рыбу неподалёку.

«Девочку удалось спасти, однако четверо взрослых (45-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 41, 58 и 64 лет) утонули», — говорится в сообщении.

Были обнаружены тела трёх мужчин, в настоящее время ведутся поиски тела женщины.

Ведомством организована доследственная проверка.

Ранее в Архангельской области наградили двух сотрудников полиции, которые спасли тонущего подростка.