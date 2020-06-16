В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку

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В Забайкальском крае погибли четыре человека, спасая тонущую 15-летнюю девочку. Об этом заявили в пресс-службе СК России по региону.
В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку
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Как отмечается, инцидент произошёл вечером в Онском районе.

По предварительной информации, 15 июня компания родственников отдыхала на реке Онон.

«Около 17:00 во время купания 15-летняя девочка, попав в водоворот, начала тонуть. Взрослые бросились в воду спасать девочку», — рассказали в СК.

К ним присоединились трое рыбаков, которые удили рыбу неподалёку. 

«Девочку удалось спасти, однако четверо взрослых (45-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 41, 58 и 64 лет) утонули», — говорится в сообщении.

Были обнаружены тела трёх мужчин, в настоящее время ведутся поиски тела женщины. 

Ведомством организована доследственная проверка.

Ранее в Архангельской области наградили двух сотрудников полиции, которые спасли тонущего подростка.

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