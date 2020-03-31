В Архангельской области наградили полицейских, спасших тонувшего подростка

В Архангельской области наградили двух сотрудников ОМВД по Вилегодскому району, которые спасли тонущего подростка.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Приказ о награждении ведомственными медалями старшего оперуполномоченного уголовного розыска Евгения Губкина и дознавателя группы дознания Евгения Гомзякова подписал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

Инцидент произошёл на реке Виледь. Мальчик шёл из школы и решил перейти реку по льду, чтобы срезать путь, но в нескольких метрах от берега провалился. Ему помогли полицейские. Подросток попал в больницу, его выписали через несколько дней.

Как отметила Волк, в 2005 году Губкин спас в Египте двухлетнего мальчика, который чуть не утонул в бассейне, а десять лет назад — тонувшую девочку на реке Виледь.

Ранее издание «Невские новости» сообщало, что в Санкт-Петербурге наградили троих курсантов Морского технического колледжа за спасение провалившихся под лёд людей и собаки.