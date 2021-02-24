В РСТ прокомментировали ситуацию с Грузией
- Reuters
В беседе с сайтом «Москва 24» он отметил, что об открытии турпотока говорить пока рано.
«Такое решение должно быть двусторонним, в том числе и если Роспотребнадзор посчитает это возможным. А пока Грузия заявила лишь о готовности принимать россиян. И она в этом не одинока», — пояснил Барзыкин.
По его словам, такие решения — всё равно шаг, они означают, что страны относят Россию к числу безопасных направлений.
Ранее сообщалось, что в Грузии разрешат въезд россиянам с отрицательным результатом теста на COVID-19.
ФАН со ссылкой на сервис OneTwoTrip сообщало о самых популярных направлениях для путешествий весной в России.