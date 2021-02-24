В РСТ прокомментировали ситуацию с Грузией

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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин прокомментировал ситуацию с Грузией.
В РСТ прокомментировали ситуацию с Грузией
  • Reuters

В беседе с сайтом «Москва 24» он отметил, что об открытии турпотока говорить пока рано.

«Такое решение должно быть двусторонним, в том числе и если Роспотребнадзор посчитает это возможным. А пока Грузия заявила лишь о готовности принимать россиян. И она в этом не одинока», — пояснил Барзыкин.

По его словам, такие решения — всё равно шаг, они означают, что страны относят Россию к числу безопасных направлений.

Ранее сообщалось, что в Грузии разрешат въезд россиянам с отрицательным результатом теста на COVID-19.

ФАН со ссылкой на сервис OneTwoTrip сообщало о самых популярных направлениях для путешествий весной в России.

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