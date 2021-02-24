Эксперты заявили о снижении среднего чека покупок в России в январе на 7,4%
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- АГН «Москва»
Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Сумма уменьшилась на 49 рублей и составила 614 рублей (по сравнению с декабрём).
Средний чек в Санкт-Петербурге и Москве по отношению к декабрю сократился на 7,0% и 7,3% соответственно.
«Негативная динамика среднего чека в январе традиционна и вполне объясняется сезонностью», — заявила исполнительный директор «Ромира» Инна Караева.
С января 2020 года по январь 2021-го средний чек, напротив, вырос, прибавив 11,1%, или 61 рубль.
По словам Караевой, годовой рост заметно опережает рост совокупных расходов.
«Это связано со снижением частоты посещения магазинов — в этом продолжает чувствоваться влияние пандемии на покупательское поведение россиян», — добавила она.
Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами.