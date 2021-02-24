В Национальном фитнес-сообществе рассказали о программе восстановления переболевших COVID-19

Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина рассказала о программе восстановления переболевших COVID-19.

«Восстановление после СОVID-19 требует использования разнообразных профессиональных методик, причём зачастую совершенно отличных от общего представления о тренировочном процессе», — заявила она в беседе с ФАН.

Как считает Силина, комплекс тренировок в каждом отдельном случае зависит от степени тяжести перенесённой болезни и небезопасно рекомендовать всем одни и те же упражнения.

«Национальное фитнес-сообщество ещё в начале декабря 2020 года обратилось к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко с инициативой выстроить дорожную карту между фитнес-индустрией и медицинскими учреждениями — ковидными госпиталями. Это необходимо было для сопровождения переболевших COVID-19 россиян в фитнес-клубы», — сказала Силина.

По её словам, планировалось совместно с медицинским сообществом разработать и внедрить рекомендации и программы по восстановлению переболевших коронавирусом.

Была сформирована рабочая группа. В январе 2021 года на базе Национального фитнес-сообщества началась подготовка специалистов.

«Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко поддержала инициативу нашей организации, и мы с ней начали работу в этом направлении», — добавила Силина.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз относительно пандемии коронавируса в России.